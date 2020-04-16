Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Регламенту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.
На порядку денному засідання зміни до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням народних депутатів, внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", посилення захисту телекомунікаційних мереж і законопроєкт про оборонні закупівлі.
Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомив, що президент Володимир Зеленський уточнив порядок денний позачергового засідання, виключивши з нього питання оборонних закупівель.
Відразу ж після відкриття позачергового засідання спікер оголосив на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" перерву на 30 хвилин для консультації керівництва фракцій і парламенту.