США допускають витік COVID-19 з лабораторії в Ухані. Китай спростовує, зіславшись на ВООЗ

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Розвідка Сполучених Штатів вивчає можливе походження коронавірусу в китайській лабораторії, а не на ринку в Ухані, як говорилося раніше.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника розвідки США, розглядається версія про те, що вірус виник в лабораторії в Ухані і випадково поширився за її межі.

Президент Дональд Трамп сказав у середу, що США "ретельно вивчають цю жахливу ситуацію, яка мала місце", але відмовився обговорювати те, що йому доповіли про результати розслідування.

Китай в свою чергу спростував це звинувачення США, пославшись на дані ВООЗ.

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"Я хотів би нагадати людям: глава Всесвітньої організації охорони здоров'я неодноразово заявляв, що немає ніяких доказів, що свідчать про те, що вірус створювався в лабораторії. Багато відомих медекспертів також називають такі теорії, як "лабораторний витік" необґрунтованими", - заявили в МЗС КНР.