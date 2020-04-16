На сьогодні вже 788 медпрацівників захворіли на COVID-19, - глава МОЗ Степанов

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту пріоритетним напрямом роботи відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

За словами міністра, рівень забезпечення цими засобами зростає щодня.

"Ще раз наголошую – захист медиків є пріоритетом і ми кожного дня збільшуємо відсоток забезпеченості засобами індивідуального захисту по кожній лікарні. На дешборді Кабінету міністрів, створеного за підтримки МОЗ та Мінцифри, є вся відповідна інформація в режимі реального часу: як у розрізі областей, так і в розрізі кожного медичного закладу", - зазначив Максим Степанов.

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За словами очільника відомства, станом на 16 квітня в Україні 788 медичних працівників захворіло на COVID-19.

"Ми аналізуємо кожен випадок захворюваності медичного працівника: в зв’язку з чим відбулося захворювання, в якій лікарні і за яких обставин. Ми працюємо над тим, щоб максимально захистити лікарів", - резюмував Максим Степанов.