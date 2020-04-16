ЗНО відбудеться в будь-якому разі, можливо, навіть у серпні, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Ми працюємо в цьому питанні з Міністерством освіти. Наскільки мені відомо, через обмежувальні заходи в Україні підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження, – сказав Кличко. - Якщо до початку червня, тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня - основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО", - сказав мер столиці.
За його словами, сьогодні головне завдання – підготувати випускників до ЗНО. А учнів інших класів – до переходу в наступні класи. Сьогодні школярі навчаються дистанційно.
"Хочу також нагадати, що телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Щодня, по чотири уроки на день. Досвід освітнього проєкту столиці держава розповсюдила на всю країну в межах проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", - зазначив Кличко.
Мер столиці висловив переконання, що вчителі із задоволенням зустрінуться зі своїми учнями і швидко надолужать усе, що пропустили. А також - оперативно підготують та якісно проведуть ЗНО. Аби учні старших класів могли вступити у вищі навчальні заклади.