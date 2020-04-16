ЗНО відбудеться в будь-якому разі, можливо, навіть у серпні, - Кличко

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Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в будь-якому разі, але терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Ми працюємо в цьому питанні з Міністерством освіти. Наскільки мені відомо, через обмежувальні заходи в Україні підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження, – сказав Кличко. - Якщо до початку червня, тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня - основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО", - сказав мер столиці.

За його словами, сьогодні головне завдання – підготувати випускників до ЗНО. А учнів інших класів – до переходу в наступні класи. Сьогодні школярі навчаються дистанційно.

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"Хочу також нагадати, що телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Щодня, по чотири уроки на день. Досвід освітнього проєкту столиці держава розповсюдила на всю країну в межах проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", - зазначив Кличко.

Мер столиці висловив переконання, що вчителі із задоволенням зустрінуться зі своїми учнями і швидко надолужать усе, що пропустили. А також - оперативно підготують та якісно проведуть ЗНО. Аби учні старших класів могли вступити у вищі навчальні заклади.