Експерший заступник СБУ Бухарєв став радником Авакова

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Експерший заступник СБУ Бухарєв став радником Авакова

Новим радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова призначений Владислав Бухарєв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Генерал-полковник Владислав Бухарєв призначений радником міністра внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні.

Владислав Бухарєв - народний депутат України VІІІ скликання. Має військове звання генерал-полковник та спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції.

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В 2019 році очолював Службу зовнішньої розвідки України (11 червня – 11 вересня). В цьому ж році став першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (11 вересня – 8 листопада).

В 2014 році також обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (березень-липень).

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Топ коментарі
+3 Наполеон мозга
Усиливается мусор. Осталось сменить фамилию на украинскую (Аваковченко наприклад)и айда "пианиста" импичить в ...кхм (ну вы поняли)
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16.04.2020 13:28
+1 Николай Тесля 2d4d7d57
Уже нет слов,одни матюки.
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16.04.2020 13:29
+1 Агаст Майоров
Сколько Авfeckову требуется советников и помощников? Взвод? Рота? Он шо, настільки дурньій? Или они ему штаны помогают одевать. Не, ну кто жопу вылизывает, это понятно - на тарелках в ресторане натренировался. Когда уже этому негодяю Авfuckову настолько убедительно посоветуют ушиться с Украины в сторону Италии или горы Арарат, шоб он не смог проигнорировать столь ценный совет.
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16.04.2020 13:53
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