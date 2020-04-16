Київська лікарня №6 припинила прийом нових пацієнтів: у 15 медпрацівників виявили COVID-19, - Кличко

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Київська міська клінічна лікарня № 6 припинила прийом нових пацієнтів, але продовжує надавати допомогу раніше госпіталізованим.

Про це мер Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи ситуацію в "Медмістечку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо інформації, яка з'явилася в ЗМІ про нібито закриття міської лікарні № 6. Медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в ургентному порядку. В тому числі і з пневмоніями. Але нових пацієнтів на сьогодні не приймає. Так, серед медиків, які захворіли за цей час у столиці, є медики із шостої лікарні - 15 медпрацівників. Більшість із них лікуються вдома, під контролем лікарів", - сказав Кличко.

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За його словами, у стаціонарах київських лікарень сьогодні лікуються загалом 19 медичних працівників, у яких виявили COVID-19. Ще 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на COVID-19, перебувають на самоізоляції, зокрема це працівники відділень, де лікувалися пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19.

"Нагадаю, зараз всіх киян з діагнозом "пневмонія" обов'язково тестують на коронавірус. А в усіх медичних закладах, звідки лікарів відправили на самоізоляцію чи лікування, провели протиепідемічні заходи і призупинили ургентну госпіталізацію в ці медичні заклади. Всі медики, які контактували з хворими, проходять обов’язкове ПЛР- тестування на COVID-19", - наголосив Кличко.