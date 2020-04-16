"Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

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За словами Зеленського, він радіє щоразу, коли повертаються і українські воїни, і політв'язні, і звичайні громадяни України.

"Я дуже радий, що зараз першу частину громадян України вже звільнили. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнити ще частину людей з тимчасово окупованої частини Луганської області", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що влада буде боротися, поки кожен українець не повернеться додому.

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