"Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, він радіє щоразу, коли повертаються і українські воїни, і політв'язні, і звичайні громадяни України.

"Я дуже радий, що зараз першу частину громадян України вже звільнили. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнити ще частину людей з тимчасово окупованої частини Луганської області", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що влада буде боротися, поки кожен українець не повернеться додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

Обмін полоненими
Зеленський обмін полонені
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Топ коментарі
+30 Поедатель Зябликов
Только меня тошнит от зелёного пиара на этой "торговле людьми"? "Будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - Зеленский про обмен пленными - Цензор.НЕТ 6536
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16.04.2020 13:38
+16 Golos Durdoma
Пиар, Пиар, Пиар
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16.04.2020 13:38
+15 Алекс Мышкевич
а что это дезертир в военной форме ?

неужели в военкомат собрался ? "Будемо боротися, поки кожен українець не повернеться додому", - Зеленський про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 6250
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16.04.2020 13:49
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