Уночі горів торговий центр "Барабашово" в Харкові. ФОТО

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У Харкові вночі 16 квітня горів павільйон у торговому центрі "Барабашово".

Про пожежу повідомляє ДСНС Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"16 квітня о 02:50 у чергову частину ГУ ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: м.Харків, вул. Амурська, торговий центр "Барабашово". Осередок пожежі був у торговому павільйоні модульного сектора "Б"", - інформує ДСНС.

На момент прибуття рятувальників в двоповерховому торговельному павільйоні горіли товари господарського вжитку на площі 200 кв. м і пошкодилися вікна суміжного павільйону.

Пожежу гасили 11 відділень рятувальників на автоцистернах, а всього залучили 60 осіб. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 3:22, а повністю ліквідували - о 4:31. Причину займання та збитки встановлюють, жертв і постраждалих немає. Правоохоронці проводить перевірку за цим фактом.

Як повідомлялося, 27 лютого на території ринку "Барабашово" в Харкові сталися сутички між приватними підприємцями і охоронцями торгового центру, під час яких постраждали шестеро людей.

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