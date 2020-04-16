Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж
Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Донецької області (ОРДО):
- Алакоз Олександр (цивільний)
- Гриненко Микола (військовий)
- Ілюхін Микола (цивільний)
- Карась Володимир (правоохоронець)
- Костєв Євген (цивільний)
- Помеляйко Олександр (цивільний)
- Садовський Олександр (цивільний)
- Сірик Вадим (цивільний)
- Шайдов Віктор (військовий)
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Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Луганської області (Орлоя):
- Желдак Віталій (цивільний)
- Миронич Сергій (цивільний)
- Можаєв Валентин (цивільний)
- Полозов Микола (цивільний)
- Попова Алевтина (цивільна)
- Русинов Сергій (цивільний)
- Сливка Іван (цивільний)
- Сливка Олександр (цивільний)
- Табачний Олександр (цивільний)
- Штиль Олександр (цивільний)
- Яковенко Олександр (цивільний)
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають в полоні ОРДЛО, повертаються.
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?