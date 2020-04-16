Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж

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Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців. ФОТОрепортаж

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

  1. Алакоз Олександр (цивільний)
  2. Гриненко Микола (військовий)
  3. Ілюхін Микола (цивільний)
  4. Карась Володимир (правоохоронець)
  5. Костєв Євген (цивільний)
  6. Помеляйко Олександр (цивільний)
  7. Садовський Олександр (цивільний)
  8. Сірик Вадим (цивільний)
  9. Шайдов Віктор (військовий)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Денісова про обмін утримуваними особами: Серед осіб, яких звільняють, - військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов, що потрапив у полон у 2019 році. ФОТО

Звільнення громадяни, що утримувалися на території окремих районів Луганської області (Орлоя):

  1. Желдак Віталій (цивільний)
  2. Миронич Сергій (цивільний)
  3. Можаєв Валентин (цивільний)
  4. Полозов Микола (цивільний)
  5. Попова Алевтина (цивільна)
  6. Русинов Сергій (цивільний)
  7. Сливка Іван (цивільний)
  8. Сливка Олександр (цивільний)
  9. Табачний Олександр (цивільний)
  10. Штиль Олександр (цивільний)
  11. Яковенко Олександр (цивільний)

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають в полоні ОРДЛО, повертаються.

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Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 02
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 03
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 04
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 05
Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців 06

Обмін полоненими
обмін полонені Офіс Президента
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Топ коментарі
+62 Tierre
Из ОРЛО ни одного военного? При том, что они там есть?
Что это за переговорщики, нахрен, что не настаивают на том, чтобы хотя бы половина были военнопленными, а не просто гражданскими заложниками, которых террористы могут нахватать в любой момент сколько угодно?
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16.04.2020 13:51
+39 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Одного военного и 19 болтунов таксистов из которых каждый второй а может быть первый завербован ФСБ! НАХ ТАКОЙ ОБМЕН!
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16.04.2020 13:54
+35 Володимир Козуб
Знову таксисти ....
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16.04.2020 13:52
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