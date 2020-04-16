7 млрд на користь Суркісів у "Приватбанку" стягувати зараз не будуть, - Мін'юст

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У Мін'юсті заявили, що не планують примусово стягувати з "Приватбанку" 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у відомстві, коментуючи рішення Київського апеляційного суду, який залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів.

"Таке розгортання подій буде можливим лише у тому випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей (у разі відмови банку повертати їх з депозитів) і отримають судове рішення, яке підлягає примусовому виконанню", - наголосили в Мін'юсті.

У відомстві нагадали, що в лютому 2017 року Печерським районним судом столиці забезпечено позов іноземних компаній і ухвалено постанову, якою встановлено обов'язок "Приватбанку" щодо належного виконання умов договорів. Саме тоді суд вирішив, що депозити мають обслуговуватися безперешкодно. При цьому рішення суду не передбачає стягнення коштів та має зобов’язальний характер.

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У квітні 2017 року за апеляційною скаргою "Приватбанку" постанову суду було переглянуто і залишено без змін Апеляційним судом Києва.

На підставі заяви, поданої "Приватбанком" в 2019 році, державний виконавець звернувся до суду за роз'ясненням постанови про забезпечення позову. Відповідне роз'яснення було надано і надалі було оскаржено в Апеляційному суді Києва, який відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

"Однак клопотання надати роз'яснення судового рішення і подальші скарги не змінили і не могли змінити ухвали, винесені у 2017 році. Закон не дозволяє "роз'ясненню" скасувати дію судового рішення, винесеного три роки тому, - зазначили в Мін'юсті. - Згідно з положеннями Цивільного процесуального кодексу України, зазначена постанова суду апеляційної інстанції не підлягає оскарженню в касаційному порядку".



