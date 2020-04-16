Звільненим з полону найманців РФ українцям проведуть тести на COVID-19, - Резніков

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Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що звільненим у межах обміну утримуваними особами на Донбасі українським громадянам проведуть тести на COVID-19.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання про те, чи будуть звільнені проходити тести на коронавірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Обов'язково. Вони пройдуть всі необхідні процедури медичного огляду та контролю, в тому числі тестування, для того, щоб вони не наражали на ризики своїх близьких і самі розуміли, в якому вони фізичному та психологічному стані", - зазначив Резніков.

За його словами, звільненим українцям буде надано всю необхідну допомогу.

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Він також наголосив, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій буде спілкуватися з кожним із них, а звільненими військовими буде також опікуватися Мінветеранів та Мінсоцполітики.

Резніков запевнив, що передбачена можливість виплати матеріальної допомоги звільненим особам.