МОЗ запустило ресурс з інформацією про ліки для профілактики та лікування COVID-19

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Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я (ДЕЦ) запустив інформаційний ресурс про дію лікарських засобів, які застосовуються під час профілактики та лікування коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз ДЕЦ, проєкт covid19.dec.gov.ua створено для поширення достовірної та експертної інформації, систематизованої експертами ДЕЦ на основі даних ВООЗ та офіційних держустанов, включно з регуляторними органами різних країн світу.

Щодня ресурс обробляє інформацію з більш ніж 50 країн світу, які борються з COVID-19.

Нині інформаційний ресурс складається з п'яти розділів: антисептики, жарознижуючі препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунітет, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань під час COVID-19.

Інформацію будуть оперативно доповнювати й оновлювати новими даними і результатами досліджень, які з'являтимуться.

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За словами директора ДЕЦ Тетяни Думенко, через поширення коронавірусної інфекції всі країни стикаються з нестачею доказової бази і результатів тривалих клінічних випробувань ліків, що застосовуються під час лікуванні COVID-19.

"Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров'я, проміжних висновків досліджень. Це величезний масив інформації, який експерти ДЕЦ опрацьовують і надають до Міністерства охорони здоров'я для використання у протидії COVID-19", - сказала вона.

Водночас ДЕЦ наголошує, що у разі появи симптомів респіраторного захворювання або підозри на наявність коронавірусної інфекції необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

"Інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua закликає приймати всі препарати, крім антисептиків, після (телефонної) консультації з вашим сімейним лікарем і за його призначенням", - нагадує ДЕЦ.