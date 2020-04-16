У Китаї почастішали випадки внутрішнього інфікування COVID-19

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У Китаї вперше за більш ніж три тижні спостерігається зростання внутрішніх інфікувань. Вони ніяк не пов'язані з поїздками за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Щоб запобігти відновленню епідемії коронавірусу дедалі більше провінцій Китаю почали тестувати жителів на COVID-19.

Національна комісія охорони здоров'я заявила, що кількість нових завезених випадків у середу скоротилася до 34 із 36 напередодні, в результаті зниження кількості перевірок на кордоні, скорочення міжнародних рейсів і заборони на в'їзд іноземців.

Але кількість внутрішніх інфікувань зросла до 12 із 10 напередодні, і в Пекіні з'явилося три нові місцеві випадки, вперше з 23 березня.

Інші нові місцеві випадки в середу зафіксували в провінціях Хейлунцзян і Гуандун, які боролися з потоком заражених мандрівників, переважно громадян Китаю, які повертаються з-за кордону.

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