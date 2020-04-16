COVID-19: Міносвіти закликало скасувати останні дзвоники та випускні вечори в школах

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Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цього року останні дзвоники і випускні вечори, щоб не поширювати коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Міносвіти керівникам департаментів освіти обласних держадміністрацій і КМДА.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвоники і випускні вечори".

Нагадаємо, Міносвіти і науки має два сценарії проведення ЗНО. Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти в червні, то МОН в будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

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