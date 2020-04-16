У Франції за добу зафіксовано 1 438 смертей від COVID-19 - найбільшу кількість з початку пандемії

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У Франції за добу зафіксовано 1 438 смертей від COVID-19 - найбільшу кількість за період епідемії.

Про це інформує Національне агентство здоров'я країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Станом на вечір 15 квітня у Франції зафіксовано 106 206 випадків інфікування коронавірусом (2 633 за добу); 17 167 людей померли.

Уряд країни констатує, що у лікарнях упродовж попередньої доби сталися 524 летальні випадки. Але смертність у закладах соціально-медичного піклування за особами похилого віку, яка була оцінена за три доби після Великодневих свят, засвідчила 924 летальні випадки. Це є найбільшим трагічним показником з початку епідемії у країні у березні.

У Франції 6 457 осіб залишаються в реанімації, що показує позитивну динаміку зменшення цього показника; 30 955 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

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Режим карантину в країні продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Про початок роботи закладів громадського харчування поки що остаточного рішення уряду немає.

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До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.