Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

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Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час переговорного процесу давила, щоб провести взаємне звільнення утримуваних осіб, в рамках якого було звільнено 20 українців, не чекаючи закінчення карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Він нагадав, що в рамках першого обміну за його каденції Україна повернула 35 українців, під час другого, який відбувся після зустрічі в "нормандському форматі" було звільнено 76 громадян.

"Зараз ми міняємо 20 людей. Ми можемо чекати напевно на закінчення карантину і дочекатися, потім робити більший обмін. Наша сторона прагнула і тиснула, що не треба нічого чекати. Є зараз, скільки нам з тієї сторони підтвердили наших громадян… є 20 людей - давайте повертати 20 людей. Завтра буде ще 2 людини - будемо повертати 2 людини. Післязавтра буде 100 - будемо повертати 100 людей", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими.

Пізніше Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців.

Обмін полоненими
Зеленський полонені
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Топ коментарі
+21 сепаратизму смерть
Зебил, давить ты можешь только прыщи на сраке. Украинская сторона давила, чтобы провести обмен пленными до окончания карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621
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16.04.2020 14:42
+14 Леонід Мефодовський
Куди ти давив???
Язиком на анус путєна???
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16.04.2020 14:42
+11 Николай Водяной
Тьху,гидота зелена...
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16.04.2020 14:48
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