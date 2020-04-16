Українська сторона тиснула, щоб провести обмін полоненими до закінчення карантину, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час переговорного процесу давила, щоб провести взаємне звільнення утримуваних осіб, в рамках якого було звільнено 20 українців, не чекаючи закінчення карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Він нагадав, що в рамках першого обміну за його каденції Україна повернула 35 українців, під час другого, який відбувся після зустрічі в "нормандському форматі" було звільнено 76 громадян.

"Зараз ми міняємо 20 людей. Ми можемо чекати напевно на закінчення карантину і дочекатися, потім робити більший обмін. Наша сторона прагнула і тиснула, що не треба нічого чекати. Є зараз, скільки нам з тієї сторони підтвердили наших громадян… є 20 людей - давайте повертати 20 людей. Завтра буде ще 2 людини - будемо повертати 2 людини. Післязавтра буде 100 - будемо повертати 100 людей", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими.

Пізніше Офіс Президента опублікував список 20 звільнених унаслідок обміну українців.