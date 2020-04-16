У Рівненській області у вихідні та на Великодні свята запровадять режим максимального обмеження пересування, - ОДА

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На вихідні й у святкові дні в Рівненській області діятиме особливий режим переміщення, повідомляє глава обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Починаючи з 13 години 18 квітня до 6 ранку 21 квітня в області запровадять режим максимального обмеження пересування людей. З огляду на епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, такі додаткові обмежувальні заходи ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС", ​​- заявив Коваль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що контролювати запроваджений режим у ці дні будуть Нацгвардія та поліція.

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"Ми підсилюємо заходи безпеки для збереження нашого з вами життя і стримування поширення коронавірусної інфекції. Закликаю вас не виходити з дому, а ліки і продукти закупити заздалегідь. Прошу всіх з розумінням поставитися до карантинних заходів", - написав глава ОДА.