Єврокомісія виділяє Україні 13 млн євро для постраждалих від військових дій мешканців Донбасу

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Європейська комісія виділяє Україні €13 млн для мешканців на сході країни, які постраждали від триваючих унаслідок російської агресії військових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер повідомляє Єврокомісія.

"Оскільки конфлікт у Східній Україні триває вже сім років, Європейська комісія оголошує сьогодні про виділення €13 млн для підтримки найбільш вразливих людей, які постраждали від триваючих воєнних дій", - наголошується в пресрелізі.

У ЄК зазначили, що водночас фінансовані ЄС гуманітарні проєкти також допоможуть боротися зі спалахом коронавірусу.

Європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич (Janez Lenarčič), коментуючи виділення фінансів, сказав: "Європейський Союз повністю солідарний з людьми на сході України. Допомога ЄС допомагає вразливим людям, які виснажені шестирічним конфліктом, отримати базові послуги, такі як у сфері охорони здоров'я і водопостачання. Доступ до цих послуг ще більш важливий під час спалаху коронавірусу. ЄС підтримує нужденних людей по обидва боки лінії зіткнення".

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В Єврокомісії зазначили, що гуманітарні потреби на сході України "продовжують зростати". "Оголошене сьогодні фінансування допоможе відремонтувати будівлі, які постраждали в результаті конфлікту, такі як школи та медичні заклади, і забезпечити основні потреби, такі як освіта та водопостачання", - пояснили в ЄК.

У пресрелізі констатується, що вся гуманітарна допомога ЄС спрямована через агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста. "ЄС постійно закликає до безперешкодного доступу гуманітарних організацій, які надають підтримку на місцях у райони, які не контролюються державою", - додали в ЄК