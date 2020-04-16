Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт програми енергетичної безпеки CSIS Чоу

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Експерт зазначає, що зараз український президент стоїть перед складним вибором

Низькі ціни на електроенергію і ручне регулювання ринку поставили енергетику України на межу банкрутства. Про це написав старший науковий співробітник програми енергетичної безпеки та зміни клімату Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу для KyivPost, передає РБК-Україна.

"Поточні кризові умови низького попиту, низькі ціни та системні неплатежі ставлять систему електропостачання на межу банкрутства. Неприродні регуляторні рішення, в тому числі припинений дозвіл на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, тільки посилили небезпечну ситуацію", - написав Чоу.

Він також зазначив, що сьогодні ціни на електроенергію в Україні одні з найнижчих в Європі. Зокрема, європейські промислові споживачі в середньому платять за електроенергію в 1,5 раза більше, ніж в Україні, а європейські домогосподарства - у 4 рази більше, ніж українські. Що, на думку експерта, катастрофічно для української енергогалузі.

"Для сектора, що страждає від десятиліть недостатніх інвестицій, це є рецептом катастрофи. Кінець кінцем, це політичне рішення про те, чи будувати сучасну енергетичну систему, засновану на конкурентному ринку, прозорому регулюванні і ринковому ціноутворенню, або повертатися до зношеного адміністративного контролю, такого як зобов'язання за комунальні послуги та граничні ціни, з передбачуваним спотворенням ринку", - написав Чоу.

Експерт вважає, що зараз український президент стоїть перед вибором: продовжувати реформування країни, зокрема енергоринку, або ж стати одним з перехідних лідерів.

"Президент Володимир Зеленський може стати ще одним перехідним лідером у довгому шляху України до ринкової економіки або ж він може стати трансформаційним лідером і поборником структурних реформ", - написав Чоу.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу, і необхідно терміново призначити професійного міністра енергетики з професійною командою.

Своєю чергою народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України була спровокована діями голови парламентського комітету Андрія Геруса.