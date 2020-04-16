"На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків", - Чорновол про підозру. ДОКУМЕНТ

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Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що вперше в суді, де обирають їй запобіжний захід, побачила висунуті їй підозри.

Про це Чорновол написала у Facebook і опублікувала документи з текстом підозри, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на суді вперше прочитала підозру, бо я ж то знаю, що не причетна до трагедії - смерті громадянина Захарова. Я особисто опікувалася евакуацією працівників офісу Партії Регіонів. Навіть ті куці дані, які є в матеріалах справи і надані мені в клопотанні про запобіжний захід, свідчать, що громадянин Захаров чомусь зайшов у задимлене приміщення після того, як активістів Майдану там вже не було, пожежа була погашена пожежниками і територія була зайнята беркутом і озброєними тітушками", - написала Чорновол.

Вона додала: "У підозрі на мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових зв'язків".

На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових звязків, - Чорновол про підозру 01
На мене вішають цю смерть без будь-яких доказів і причинно-наслідкових звязків, - Чорновол про підозру 02

Колишня народна депутатка прокоментувала мотив, описаний у підозрі.

"У першому абзаці мета моїх дій - "проникнення" в офіс ПР. Підтверджую. Проте в наступному абзаці слідство стверджує без будь-яких доказів, що мої дії були "спрямовані на умисне протиправне заподіяння смерті іншим людям", в наступному абзаці знову з "метою умисного протиправного заподіяння смерті охоронцям та іншим співробітникам Центрального апарату "Партії Регіонів". Тобто це вже звинувачення в замаху на масові вбивства? Як цей мотив, встановлений слідством без жодного доказу, узгоджується з численним відео в інтернеті, де я захищаю працівників офісу ПР від самосуду майданівців", - зазначила Чорновол.

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Підозра Чорновол
ПР Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+7 Simeon Kukushkin 189be33b
А когда я пытался убедить, на внешний взгляд, здравомыслящих людей, что избрание Зеленского это буудет реванш Регионов и Яныка, надо мной смеялись, и говорили, что это Злостный Кондитер, барыга, сажает добровольцев и майдановцев...
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16.04.2020 15:07
+7 Ksenia VB
В чому криється причинно наслідковий зв'язок - зеля агент фуйла, його маріонетка, влада є ворогом Україні.
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16.04.2020 15:10
+4 wake up-UA
"На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении - Цензор.НЕТ 6058
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16.04.2020 15:09
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