Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича"

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Кримінальне переслідування активістки Майдану, народної депутатки восьмого скликання Тетяни Чорновол - це спланована атака соратників Януковича на учасників Революції Гідності.

Про це сказав журналістам п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Він зазначив, що переслідування опозиції та спроби обмежити її парламентські права – це явища одного порядку.

"Я чітко наголошую ще раз – це спроба реваншу, це конкретні дії поплічників Януковича, які були призначені, десантовані у правоохоронні, прокурорські і судові структури", – наголосив Порошенко.

"На сьогодні – це не лише Тетяна. Викликали на допит депутата нашої фракції Володимира В’ятровича за кроки з ушанування Голодомору. Продовжується тиск на Софію Федину. Продовжується тиск на Марусю Звіробій. Подовжується тиск на інших наших депутатів, зокрема вашого покірного слугу", – додав Порошенко.

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"Я думаю, що це з одного ряду з тими спробами обмежити права опозиції, які ми бачимо сьогодні в залі. Замість того, щоб об’єднати державу, замість того, щоб об’єднати всі політичні сили навколо захисту України, українського населення від коронавірусу, вони далі намагаються їх розколювати", – зазначив Порошенко.

"Ми будемо захищати Таню Чорновол. Мені було дуже приємно, коли ГО "Справа громад" буквально за одну-дві години зібрала на адвокатські послуги вже понад 140 тисяч гривень. І так само ми будемо захищати кожного, хто буде знаходитись під тиском цієї "кліки Януковича", яка знаходиться у правоохоронних органах включно з Бабіковим, який зараз претендує на те, щоб очолити ДБР. Подивіться – прямий конфлікт інтересів: він отримував гроші від Януковича – і на сьогодні розправляється з Героями Майдану", – заявив Порошенко.