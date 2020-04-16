"Треба неодмінно насцяти в очі всьому суспільству. Треба показати, що справедливість і об'єктивність відсутні", - адвокат Маслов про справу Чорновол

4609

Суддя Вовк, відправивши під варту Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та заарештувавши Яну Дугарь, у своїх рішеннях послався на "практику ЄСПЛ", якої не існує, повністю викрививши її зміст на протилежний.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він із жахом спостерігав засідання в Печерському суді щодо обрання запобіжного заходу (цілодобовий домашній арешт) Тетяні Чорновол.

"Що мене так сильно дратує як в цій справі, так і у хворій системі досудових процесів взагалі. Постійне і зухвале нехтування правилами попередньої кваліфікації злочину. Слідчі судді постійно прикриваються тим, що вони не встановлюють вину і не зв’язані презумпцією невинуватості. Ні, зв’язані! Зв’язані також обов’язком перевіряти належність і допустимість доказів, подекуди іншим порівняно із судовим розглядом є лише предмет доказування і тому стандарт належності", - зазначив він.

За його словами, з огляду на факти, зазначені в підозрі Чорновол, у неї не було наміру на вбивство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розпочаті проти активістів Майдану справи - робота російської агентури в Україні, - Яценюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Постійне і зухвале нехтування стороною обвинувачення стандартів доказування і пред’явлення доказів. Так, у клопотанні, вони, наприклад, не додати технічну експертизу, на яку посилалися, а також додали судово-медичну, на яку НЕ посилалися. Я не кажу вже про звичайну піар-акцію навколо власних неіснуючих "доказів"", - повідомив Маслов.

За його словами, в суді "наваляли голослівну маячню про вплив на свідків і експертів без будь-яких доказів, а цей ризик рівно як ризик втечі - пояснили виключно тяжкістю обвинувачень" і тим, що підозрювана авторитетна людина. Немов авторитет одразу зникне у разі домашнього арешту.

"Чи є склад злочину в діях Т. Чорновол? Звісно так, якби не відповідний закон, який виключає відповідальність учасників Революції Гідності (окрім убивств). А от убивство тут притягнуто за вуха. Це очевидно для всіх. Але треба неодмінно насцяти в очі усьому суспільству. Треба продемонструвати, що справедливість і об’єктивність відсутні", - зазначив Маслов.

Також читайте: Порошенко про справу Чорновол: Ми будемо захищати кожного, хто опиниться під тиском "кліки Януковича"



