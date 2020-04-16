Карати за "поправковий" тероризм хочуть не "слуг народу", а весь парламент, - нардеп "Голосу" Юрчишин про зміни в Регламент Ради

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Карати за "поправковий" тероризм хочуть не "слуг народу", а весь парламент, - нардеп "Голосу" Юрчишин про зміни в Регламент Ради

Закон про зміни до Регламенту ВР вимагає внесення запобіжників.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість говорить що не може сьогодні прийняти тимчасовість змін до регламенту. Обіцяють завтра. Голос залишається на позиція що 1043 можна приймати лише на тимчасовій основі. Чому немає довіри більшості? Відповідь проста - Венедіктова. Пригадуєте, ми добилися відкритого конкурсу на посаду голови ДБР за участі міжнародників (правка Ярослав Железняк)? Більшість гарантувала що так і буде. Але...конкурсу не було, а було призначено т.в.о. депутата від більшості, яка привела в ДБР адвоката Януковича. Теж фактично без конкурсу. Як результат - справа Чорновол. І не тільки", - заявив Юрчишин.

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"Довіра будується на виконанні домовленостей. Більшість їх постійно порушує. Тому спочатку внесення запобіжників в закон, а лише тоді голосування. Спам авторства Слуг народу Дубінських та Василевських-Смаглюк. По них жодного рішення більшості. Вона їх підтртмує. А карати за їх тероризм хочуть не слуг, а весь парламент", - резюмував Юрчишин.

 Карати за поправковий тероризм хочуть не слуг народу, а весь парламент, - нардеп Голосу Юрчишин про зміни в Регламент Ради 01
Карати за поправковий тероризм хочуть не слуг народу, а весь парламент, - нардеп Голосу Юрчишин про зміни в Регламент Ради 02
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Топ коментарі
+8 Who's Here
Наказывать за "поправочный" терроризм хотят не "слуг народа", а весь парламент, - нардеп "Голоса" Юрчишин об изменениях в Регламент Рады - Цензор.НЕТ 5211
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16.04.2020 15:35
+2 Wlad5495
Дебилье долбанное. Отдают Всю Украину жидам, и думают что жид им добро сделат.
Долбодятлы долбанные., да никогда жидяра (то ли беня то ли зебил) о Вас думать не будет!
Он будет думать о своей стране - израиле, и никогда об Украине!
Но нашим дятлам достаточно "ХИ_ХИ_ХА_ХА" - вам детей своих нежалко? Или думаете смытся за бугор? ЗЕдебил с мойшой съе...тся но не вы, идиоты!!!
Прости Ценцор - накипело!
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16.04.2020 15:44
+1 Калибан
Я шось не розібрав- за шо ЗЕлю Каломойський смика Карати за "поправковий" тероризм хочуть не "слуг народу", а весь парламент, - нардеп "Голосу" Юрчишин про зміни в Регламент Ради - Цензор.НЕТ 7579 Карати за "поправковий" тероризм хочуть не "слуг народу", а весь парламент, - нардеп "Голосу" Юрчишин про зміни в Регламент Ради - Цензор.НЕТ 5931
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16.04.2020 15:43
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