До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

757

У таблицю до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" внесено 16 572 поправки, з яких комітет відхилив 4 770.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гегманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в таблиці вже є, і це остаточна кількість, 16572 поправки, з яких на сьогодні відхилено 4770 поправок. Можливо, при редагуванні таблиці ці цифри зміняться, але різниця буде невеликою", - сказав Гетманцев.

Він зазначив, що більшість поправок враховані або повністю, або редакційно, а з ухваленням в цілому законопроєкту №1043 про зміни до регламенту процедура розгляду решти правок і документа в цілому значно спроститься.

Також читайте: "Влада має вибрати, чи вона з Україною та українцями, чи вона з Коломойським", - Порошенко

"Ми обґрунтовано вважаємо, що, напевно, розглянемо в комітеті цей законопроєкт і до кінця наступного тижня зможемо передати його на розгляд парламенту", - сказав голова профільного комітету.