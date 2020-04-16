У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

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У полоні найманців РФ на Донбасі залишаються 50 українців, - Східноукраїнський центр громадських ініціатив. СПИСОК

16 квітня 2020 р відбувся обмін утримуваними особами з найманцями РФ на Донбасі.

З в'язниць "ДНР" звільнили 9 полонених, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Східноукраїнський центр громадських ініціатив".

З в’язниць "ДНР" звільнили 9 полонених:

  1. Алакоз Олександр
  2. Гриненко Микола
  3. Ілюхін Микола
  4. Карась Володимир
  5. Костєв Євгеній
  6. Помеляйко Олександр
  7. Садовський Олександр
  8. Сірик Вадим
  9. Шайдов Віктор 

З в’язниць "ЛНР" звільнили 11 полонених:

  1. Желдак Віталій
  2. Миронич Сергій
  3. Можаєв Валентин
  4. Полозов Микола
  5. Попова Алевтина
  6. Русинов Сергій
  7. Сливка Іван
  8. Сливка Олександр
  9. Табачний Олександр
  10. Штиль Олександр
  11. Яковенко Олександр

"Східноукраїнський центр громадських ініціатив" зазначає, що в обмін не потрапили понад 50 полонених, зокрема:

  1. Атаманчук Віталій
  2. Боранов (Божок) Станіслав
  3. Гаррюс Андрій
  4. Геремес Сергій
  5. Гордійчук Юрій
  6. Горобець Василь
  7. Грек Владислав
  8. Григоров Антон
  9. Гриненко Микола
  10. Дреєв Вадим
  11. Дубровін Сергій
  12. Єна Артем
  13. Желдак Віталій
  14. Засипка В’ячеслав
  15. Качинський Андрій
  16. Ковальчук Богдан
  17. Корсун Павло
  18. Котенко Катерина
  19. Мазуров Сергій
  20. Максимчук Геннадій
  21. Малюх Анатолій
  22. Матвійчук Геннадій
  23. Матюшенко Валерій
  24. Мирончук Ігор
  25. Москаленко Сергій
  26. Назаренко Ігор
  27. Оніщук Роман
  28. Панченко Станіслав
  29. Парвоторов Дмитро
  30. Парфенюк Дмитро
  31. Пастернак Олександр
  32. Пєх Олена
  33. Подвезко Павло
  34. Сагайдак Роман
  35. Сандулов Петро
  36. Сидоренко Андрій
  37. Синюков Володимир
  38. Сінченко Григорій
  39. Ставцев Євген
  40. Страхов Андрій
  41. Твердой Роман
  42. Федорук Олена
  43. Філіпченко Віктор
  44. Хальдун Наеф Сайл Харахшех
  45. Хараберюш Дмитро
  46. Хараберюш Сергій
  47. Хотєнов Сергій
  48. Черевченко Юрій
  49. Чміль Віталій
  50. Юрчак Марина.
Обмін полоненими
Донбас полонені
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Топ коментарі
+5 AV77
а как же всех на всех?
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16.04.2020 16:08
+3 Центроболт
Не наёмники РФ , а предатели Украины , вроде Сивохи или дЕрьмака .
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16.04.2020 16:09
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
головне, щоб зелохторат хавав, він тупий
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16.04.2020 16:17
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