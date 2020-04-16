Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж

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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2654 про посилення захисту телекомунікаційних мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 315 нардепів.

Законопроєктом передбачено, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації або споруд зв'язку, що входять до складу такої мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомуслуг, тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 гривень) і на посадових осіб - у розмірі від 300 до 400 таких мінімумів (5100 - 6800 гривень).

У документі прописано, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або техзасобів телекомунікації або споруд зв'язку, які входять до складу телекоммереж, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 51 000 гривень) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

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Якщо зазначені вище дії завдали матеріальної шкоди у великих розмірах або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У законі прописано, що майнова шкода визнається в великих розмірах, якщо він в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

"Важкими наслідками в цій статті вважаються дії, якщо вони спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на об'єкти критичної інфраструктури, установи охорони здоров'я, правоохоронних органів, органів державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, інших стратегічно важливих об'єктів для функціонування економіки, національної безпеки держави і суспільства", - зазначено в тексті документа.