Настоятель храму УПЦ МП у Дніпрі купив 25 соток землі й цього ж дня оголосив збір на потреби храму на свою особисту картку, - ЗМІ. ФОТО

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Настоятель храму Іверської ікони Божої Матері, протоієрей Микола Несправа володіє будинком у Дніпрі на 200 квадратів, а також кількома земельними ділянками і нерухомістю в Дніпропетровській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Слідство.Info".

14 квітня на сторінці храму в фейсбуці було опубліковане прохання про пожертвування. "У зв'язку з введенням карантину, фінансова підтримка храму значно збідніла. Богослужіння не припиняються, кошти на соціальні проєкти, комунальні платежі і господарські витрати стрімко закінчуються. Просимо підтримати нас у скрутну хвилину", - сказано в повідомленні.

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Того ж дня настоятель храму Микола Несправа придбав земельну ділянку площею 25 соток в селі Шульгівка за 70 кілометрів від Дніпра. Каже, що за власні кошти.

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"У мене є робота. Я працюю в університеті внутрішніх справ (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. — Ред.), я професор кафедри міжнародних відносин. Крім цього, хобі — я 20 років займаюсь ландшафтним дизайном, екодизайном", — зауважує Несправа.

У цьому ж селі у протоієрея є ще одна ділянка площею 25 соток і невелике приміщення. За словами настоятеля, вони дісталися йому в подарунок. Несправа говорить, що буде вирощувати на цих ділянках рослини, занесені до Червоної книги. Він стверджує, що нова ділянка - поруч зі старою. Але за даними кадастрової карти, між ними росте ліс.

Мешкає священник у приватному будинку у Дніпрі, який, з його слів, має 200 квадратів площі і розміщується на ділянці площею п’ять соток. "Я в цьому домі живу 20 років", — каже настоятель храму і додає, що він дістався йому від батьків.

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Також Миколі Несправі з 2014 року належить дві ділянки сукупною площею 20 соток у селі Царичанка, яке розміщене на відстані 90 кілометрів від обласного центру. Там, за словами священника, також планували зробити лабораторію екологічних досліджень. Проте нібито невдало вибрали місце. "Там просто закинута ділянка", — каже він.

Храм Іверської ікони Божої Матері належить до Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Збудували його у 1998 році у сосновому лісі в північній частині Дніпра. Відтоді його настоятелем є Микола Несправа.

Щодо онлайн-збору пожертв Несправа пояснює, що ці кошти потрібні для забезпечення роботи храму. "Ми порадилися, яким способом краще збирати пожертви, і вирішили зробити через цю послугу", — каже він. За його словами, за останню добу надійшло близько восьми тисяч гривень пожертв.