Заборона перебувати в громадських місцях, обмеження доступу до кладовищ і штрафи, - в кількох областях посилили карантин на Великодні свята

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У кількох областях України посилюють карантинні заходи на Великодні свята.

В Одеській області посилять заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє пресслужба ОДА в четвер, 16 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз епідеміологічна ситуація із захворюванням на коронавірусну хворобу в Одеській області залишається неблагополучною. Оскільки ареал поширення інфекції збільшився до 13 адміністративних одиниць. З початку епідемії підтверджено діагноз Covid-19 у 70 пацієнтів. Для запобігання поширенню хвороби, Одеська облдержадміністрація наполягає вжити додаткових протиепідемічних заходів", - заявив заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін.

Для стабілізації ситуації в Одеській області ведеться робота з урахуванням епідемічної обстановки, а саме:

вжито ізоляційно-обмежувальні заходи,

ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням;

ведуться навчальні заходи для медичних працівників.

Ще в регіоні створили мобільні бригади для діагностики коронавірусу, які на вимогу виїжджають і здійснюють забір біологічного матеріалу на ПЛР-дослідження. Лабораторна діагностика та дослідження здійснюється за рахунок держбюджету.

На час Великодніх свят усім керівникам релігійних організацій рекомендовано запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. А саме, це проведення онлайн-трансляції богослужінь для населення. При здійсненні служби уникати безпосереднього контакту між людьми та дотримуватися дистанції, виходячи з того, що на одну особу має припадати не менше 5 кв. м. площі церковної споруди.

У храмах не може перебувати більше 10 представників духовенства. Усі присутні мають використовувати засоби індивідуального захисту, а саме маски та респіратори.

Ще місцева влада обмежує доступ громадян до кладовищ. Перенести поминальні дні та вчинення заупокійних молитов на Троїцьку батьківську поминальну суботу, 6 червня 2020 року.

Крім того було обговорено надання соціальних послуг малозахищеним верствам населення. Це допомога особам похилого віку, особам із інвалідністю, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку тощо.

До комплексу обмежувальних протиепідемічних заходів на території Одеської області належить функціонування продовольчих ринків. На період дії карантинних заходів проведення будь-якої діяльності роздрібних ринків забороняється.

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Карантинні заходи напередодні святкування Великодня посилили також в Сумській області, повідомляє Сумська ОДА.

Зокрема, була введена заборона на перебування громадян у громадських місцях з 13:00 суботи і до 6:00 вівторка.

Таке рішення було ухвалено в зв'язку з множинними фактами порушення карантинного режиму жителями Сумської області.

"Попереду Великдень. І це свято люди мають відзначати вдома, щоб після святкових днів в області не сталося вибуху захворюваності на коронавірусну інфекцію", - зазначив Мілаш.

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Посилили карантин також у Львові. У зв'язку з цим, зокрема, будуть закриті всі продуктові ринки на території міста.

Також на Великодніх вихідних будуть діяти запроваджені 10 квітня обмеження в Київській області. Також посилені карантинні заходи будуть вже традиційно діяти на вихідних у Чернівецькій області.

З 13:00 суботи, 18 квітня до 6:00 понеділка, 20 квітня в Дніпропетровській області посилять карантин. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко закликав жителів залишатися вдома, зокрема, не відвідувати магазини і відмовитися від поїздок. Обмеження необхідні, щоб уникнути скупчення людей під час Великодніх свят, підкреслив глава регіону.

"На Великодні свята підсилюємо карантин - відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС", ​​- пояснив Олександр Бондаренко.

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Обласна комісія ТЕБ та НС зобов'язала органи місцевого самоврядування Дніпропетровщини ввести додаткові протиепідемічні заходи в ці вихідні - відповідно до законодавства. За дотриманням карантину в посиленому режимі стежитиме Нацполіція, порушників штрафуватимуть.