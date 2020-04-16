У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні

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У Білорусі виявили більше хворих COVID-19, ніж в Україні

У Білорусі у 4202 людей виявили захворювання на коронавірусну інфекцію, в Україні хворих майже на пів сотні менше, проте в Білорусі провели понад 81 тисячу тестів на COVID-19, в Україні - вдвічі менше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

"Станом на 16.04.2020 в Білорусі проведено 81 тис. 246 тестів на коронавірусну інфекцію.

Зареєстровано 4204 осіб з наявністю коронавирусної інфекції. 65 пацієнтів потребують підтримки апарату штучної вентиляції легенів.

Померли 40 пацієнтів з низкою хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією", - наголошується в повідомленні.

Для проведення тестування в Білорусі працюють 24 лабораторії.

В Україні станом на ранок 16 квітня захворювання підтвердили у 4161 людини, з них 116 осіб померли, 186 - вилікувалися.

Повідомляється, що в Україні провели 42823 ПЛР-тести, в Білорусі тестів провели вдвічі більше - 81 246.

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Коронавірус і карантин
Білорусь карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Сергей Трофимов 7c913dc7
Население Беларуси в четыре раза меньше чем Украины, а протестировано в два раза больше людей...
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16.04.2020 16:42
+4 Vadim Izumov
Лука Мудищев сказал , что это наркоманы и призвал всех пить водку и на тракторы . Беларусы гордятся своим вождем .
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16.04.2020 16:42
+4 Solo
Сколько в действительности провели тестов на коронавирус в Беларуси - это одному богу известно. Серьезно заболевших и умерших спрятать трудно, а про тесты набрехать - легко. Сколько Лукашенко скажет, столько и нарисуют.
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16.04.2020 16:53
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