Кількість заражених на коронавірус у Європі наближається до мільйона, найближчі тижні будуть критичними, - ВООЗ

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Директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що наступні тижні будуть критичними для боротьби з пандемією коронавірусу в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що кількісь випадків захворювання у всьому регіоні продовжує зростати.

"За останні 10 днів кількість зареєстрованих випадків захворювання в Європі майже подвоїлася i наблизилася до 1 мільйона", - повідомив Клюге.

За його словами, це означає, що близько 50% глобального тягаря COVID-19 доводиться на Європу, сказав Клюге. Він також додав, що в результаті епідемії в Європі загинуло понад 84 000 осіб.

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"Грозові хмари цієї пандемії все ще важко нависають над європейським регіоном", - зазначив Клюге.

Він також сказав, що Європа має діяти дуже обережно, розглядаючи питання про ослаблення обмежень. За його словами, будь-який крок щодо скасування карантинних заходів має насамперед враховувати кілька ключових факторів, зокрема, те, що передача в країні контролюється, ризики спалаху мінімізуються і системи охорони здоров'я мають можливість виявляти, тестувати, відстежувати та ізолювати випадки захворювання на COVID-19 .

"Ми залишаємося в епіцентрі бурі ... Якщо ви не можете забезпечити дотримання цих критеріїв до ослаблення обмежень, я настійно закликаю вас переосмислити ситуацію. Швидкого повернення до нормального життя бути не може", - сказав Клюге.