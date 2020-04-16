МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова. ДОКУМЕНТ

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МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова. ДОКУМЕНТ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко рекомендував місцевим органам заборонити функціонування продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові №10, опублікованому на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних)", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватися певних обмежень.

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МОЗ рекомендує місцевим органам заборонити функціонування ринків, - постанова 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я ринок Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 dwt
Где опасность больше еще большой вопрос, если на рынке у нас людей почти нет, а в супермаркете не протолкнуться
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16.04.2020 16:56
+8 Джетро
А чим "масове скупчення" людей в супермаркетах краще "масового скупчення" людей на ринках, тим більше, що закриття ринків якраз і збільшує щільність людей в супермаркетах, бо людей там стане більше.
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16.04.2020 17:00
+7 Igor L
Досить вже ідіотизму від МОЗ та інших говночиновників! Карантин потрібно відміняти, тому що він незаконний і злочинний!
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16.04.2020 16:53
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