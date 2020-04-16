США вимагають від РФ звільнення усіх полонених: "Багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її спільниками"

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Сполучені Штати Америки вітають сьогоднішній обмін утримуваними особами між Україною і підконтрольними Росії терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомили в посольстві США в Україні на сторінці в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

У посольстві заявили, що Вашингтон вимагає від Росії звільнення всіх полонених українців і повного виведення сил з території України.

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"Незважаючи на сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її спільниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, і повністю вивести свої сили з території України", - йдеться в заяві .

Крім того, в дипломатичному представництві підкреслили, що США продовжать підтримувати санкції проти Росії, поки Кремль не поверне Україні контроль над окупованими Кримом і повністю не виконає умови мінських домовленостей.

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Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін утримуваними особами між Києвом і найманцями РФ. Сьогодні на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українців.