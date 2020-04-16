Більшу частину схем із ПДВ припинено - глава податкового комітету ВР Гетманцев

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Більшу частину системних схем з махінаціями податку на додану вартість (ПДВ) припинено.

Про це депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо зростання обсягу зареєстрованих податкових накладних з ПДВ в квітні, за березень, незважаючи на скорочення обсягу оподатковуваних операцій. Це важливо. Податкове навантаження рік від року виросло з 2,08% до 2,24% - це велике зростання. Воно свідчить про припинення здебільшого системних схем зловживань з ПДВ, які мали місце при колишній владі", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що 30 березня подав заяви в Офіс Генпрокурора і в СБУ. А разом з ними передав інформацію про схеми ухилення від сплати ПДВ, компанії, які в них задіяні. "Там є коди ЄДРПОУ, видно, через кого і як відбувалися ті чи інші операції", - сказав тоді ексміністр фінансів.

13 квітня Уманський заявив, що Офіс Генпрокурора відкрив за його заявою кримінальне провадження.