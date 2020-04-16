У Києві оголосили штормове попередження: ураганний вітер і хмара пилу

5398

Управління екології та природних ресурсів КМДА оголосило в Києві штормове попередження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління, пориви вітру досягають 17-22 м/с.

"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке погодне явище обумовлено змінами клімату: безсніжною зимою, відсутністю звичної норми опадів.

"Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер", - додали в управлінні.

Також дивіться: Київ і передмістя накрила пилова буря. ВIДЕО

У КМДА також закликали залишатися вдома, а в разі перебування на вулиці триматися подалі від дерев, ліній електропередач та рекламних бордів.