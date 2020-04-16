У Києві оголосили штормове попередження: ураганний вітер і хмара пилу

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У Києві оголосили штормове попередження: ураганний вітер і хмара пилу

Управління екології та природних ресурсів КМДА оголосило в Києві штормове попередження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління, пориви вітру досягають 17-22 м/с.

"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке погодне явище обумовлено змінами клімату: безсніжною зимою, відсутністю звичної норми опадів.

"Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер", - додали в управлінні.

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У КМДА також закликали залишатися вдома, а в разі перебування на вулиці триматися подалі від дерев, ліній електропередач та рекламних бордів.

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Топ коментарі
+4 Игорь Монахов
Внизапна! В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8200 Китай закрыл все сухопутные границы с россией, из 1500 новых случаев заболевания, 541 граждане Китая вернувшиеся из россии. Китай официально назвал россию главным источником "импорта" Covid-19. Объявлена награда 700$, за инфу о нелегальных переходах границы кацапами. В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 2033 (с)
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16.04.2020 17:12
+4 Игорь Монахов
нет...ветер западный слава Богу, но опять бля какая-то кара Египетская накрыла Украину..... В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли - Цензор.НЕТ 8340
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16.04.2020 17:15
+4 буков
Якщо підпалити траву в Чернівцях, можна спалити Донецьк.
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16.04.2020 17:20
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