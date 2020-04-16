Депутати з "Батьківщини" готові взяти Чорновол на поруки, - Тимошенко

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Члени фракції "Батьківщини" готові взяти на поруки народного депутата VIII скликання Тетяну Чорновол.

Про це заявила голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу 16 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я і наша команда виступили на підтримку Тетяни Чорновол. І члени нашої команди також будуть брати її на поруки для того, що її не заарештували", – заявила Тимошенко.

Вона додала, що "Батьківщина" буде протидіяти "всьому, що пов’язано з політичними розправами, репресіями над тими людьми, які на Майдані здобули право України бути європейською".

Раніше про готовність узяти Чорновол на поруки заявили у фракції партії "Європейська солідарність".

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Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії Регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.