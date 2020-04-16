Заступник голови Рівненської ОДА Подолін повідомив про інфікування коронавірусом

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У першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації Сергія Подоліна виявили COVID-19.

Про це повідомив на сторінці в мережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці ПЛР-тест підтвердив у мене КОВІД-19. Хоча вчора швидкий тест інфікування не показав, про що я вже повідомляв журналістів. Перевірявся, як один із контактних осіб із раніше зафіксованими інфікованими. Йду на лікарняний. Про коло моїх контактів повідомив епідеміологам. Їх також перевірятимуть на КОВІД-19. Зокрема колег по Рівненській ОДА, з якими мав особисту взаємодію", -йдеться в повідомленні.

За словами Подоліна, незважаючи на позитивний ПЛР, він почувається добре, навіть температури немає. Легкий кашель.

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