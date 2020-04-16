Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава втратить 7 млрд грн, - член правління "ПриватБанку" Сульжик про рішення суду на користь Суркісів

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Програш 7 мільярдів гривень компаніям, пов'язаним з колишніми власниками, особливо, коли я знаю, але не можу озвучити джерело походження цих 7 мільярдів гривень, це дуже неприємно. І особливо неприємне безсилля - я мало що розумію в цих касаціях, ухвалах, окружних і апеляційних судах, просто розумію, що сталася несправедливість", - заявив він.
"Але є і хороші новини. Юристи подали заяву, на основі якого Міністерство юстиції може перевірити дії виконавчої служби, і, зі свого боку, провести дії з відновленню справедливості", - додав Сульжик.
"Так що, відповідаючи всім, хто мені писав вчора і хто переживає за країну і її майбутнє, не все втрачено - м'яч в руках Мін'юсту, який, я впевнений, виступає в цьому матчі на боці закону, а значить України. Вони вже написали, що не стягувати гроші з банку, але юристи говорять, що є всі підстави повністю закрити виконавче провадження, що цілком в їхніх повноваженнях. Результат дій Мін'юсту має бути вже дуже скоро, інакше держава може втратити 7 млрд грн дивідендів. Тримаю за нас кулаки!"- підсумував Сульжик.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.
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Создатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал четверть всего того, чем владеет - один миллиард долларов США - на помощь в борьбе с коронавирусом. Наверняка все слышали эту новость. А сколько пожертвовали наши легендарные и известные на весь мир миллиардеры? Ответ такой: на фоне их капитализации эта сумма стремится к нулю.
Но нет, подождите! Вот же, кажется, новость о том, что Суркисы пожертвовали 250 миллионов долларов! Ну моложцы! Наконец-то!.. А, нет. Наоборот. Это мы им скинемся: "Братья Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен." То есть нас ограбят второй раз в одном и том же банке. Как такое вообще возможно??? С нашей судебной системой - легко!
Коротко:
1) ПБ - государственный банк;
2) связанные (юридический термин) с акционерами ПБ лица - братья Суркисы - имели депозитные вклады в ПБ до того, как из него начался вывод средств;
3) депозитные вклады Суриков были арестованы, и превратились в акции банка, принадлежащие государству, после того, как обескровленный банк был национализирован;
4) Суркисы пошли в самый известный в мире своей продажностью Печерский суд и "выиграли" его. Получив, кстати, лишь "ухвалу", а не полноценное решение суда. Позже они "выиграли" и вторую инстанцию. Теперь, налогоплательщики, бабло на бочку! Скинуться!
Это какой-то ядерный пu3д∑ts! Если государство не в состоянии защитить интересы налогоплательщиков в государственных же инстанциях в такое сложное время, то возникает вопрос: зачем тогда вообще платить налоги, если одни парни блокируют целый парламент ради интересов одного олигарха, а другие - ставят на колени судебную систему ради возвращения своего депозита в ими же (вместе с компаньоном) ограбленном банке. Мне кажется, что такое даже в Сомали и Республике Бангладеш невозможно...
Зе-скоты правят бал, и выбрали зе-скотов во власть 73% - столько у нас лохов.