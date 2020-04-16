Пилова буря: трасу М07 "Київ-Ковель-Ягодин" перекрили в обох напрямках через ДТП з жертвами

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На автодорозі міжнародного значення М-07 "Київ-Ковель-Ягодин" за 55 км від Києва сталася велика ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажні і два легкові), є загиблі і травмовані.

Йдеться про трасу, також відому як "Варшавська" або "Варшавка". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Патрульній поліції в фейсбуці.

Як наголошується в повідомленні, ДТП сталося через негоду.

"Наразі через пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, недостатня видимість на автодорогах…Прохання до учасників дорожного руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю", - закликали в поліції.

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Як повідомлялося, Київ після обіду в четвер накрила пилова буря, в місті сильний вітер, на дорогах знижена видимість.