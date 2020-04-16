У трьох священників на Івано-Франківщині підтверджено COVID-19, - ОДА

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На Івано-Франківщині у трьох священників підтвердили COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

За його словами, лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 у трьох священників.

Федорів зазначив, що всього в області з підозрою на коронавірус до медиків звернулося вісім священників.

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"Шість священників проходять лікування в медустановах, а двоє перебувають на самоізоляції вдома", - додав він.

В Івано-Франківській області станом на 16 квітня інфікована коронавірусом 401 особа, 18 видужали і 31 померла.