У трьох священників на Івано-Франківщині підтверджено COVID-19, - ОДА

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У трьох священників на Івано-Франківщині підтверджено COVID-19, - ОДА

На Івано-Франківщині у трьох священників підтвердили COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на онлайн-брифінгу повідомив в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

За його словами, лабораторно підтверджений діагноз COVID-19 у трьох священників.

Федорів зазначив, що всього в області з підозрою на коронавірус до медиків звернулося вісім священників.

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"Шість священників проходять лікування в медустановах, а двоє перебувають на самоізоляції вдома", - додав він.

В Івано-Франківській області станом на 16 квітня інфікована коронавірусом 401 особа, 18 видужали і 31 померла.

Коронавірус і карантин
карантин ОДА священик Івано-Франківська область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Oleg Piatrovich
Украина как будто средневековая страна погрязшая в мракобесии. Все сводки по эпидемии из церквей.
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16.04.2020 17:33
+5 Don Bessam dc0e2bc1
мож губы зелёнкой новинскому и паше-мерседесу мазать?
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16.04.2020 17:33
+4 Ernst List
Что-то ничего не пишут про COVID у торговцев магазинов.
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16.04.2020 17:30
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