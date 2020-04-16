Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

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Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" готують зустріч у форматі відеоконференції, на якій буде обговорюватися ситуація в Україні.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті МЗС Росії, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що до такого рішення міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його німецький колега Хайко Маас прийшли під час телефонної розмови.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації під час підготовки до відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

Нагадаємо, попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася після трирічної перерви в Парижі 9 грудня 2019 року. 

Нормандські переговори
Лавров МЗС РФ нормандська четвірка Гайко Маас
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Топ коментарі
+12 Rino Onix
Главы МИД стран "нормандской четверки" собираются обсудить ситуацию в Украине, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6559
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16.04.2020 17:33
+2 Ali Hasan
Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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16.04.2020 17:33
+1 Максім ХОЙ 07fb0949
тому що печеніги попиздили у слов'ян всі наші слова
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16.04.2020 17:40
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