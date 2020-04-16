Нардеп ОПЗЖ Суркіс хоче відібрати у країни 7 млрд, а його соратники піаряться у лікарнях із дешевими масками і рукавичками, - Казанський

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Вчорашнє рішення Апеляційного суду Києва про необхідність виплати "Приватбанком" 7 млрд гривень родині Суркісів завдасть удар по кожному українцеві.

Про це пише в фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора найгуманніший і справедливий в світі київський суд зобов'язав державний "Приватбанк" виплатити офшорам братів Суркісів 7 млрд грн. Ці гроші були у них на рахунках, коли "Приват" націоналізували. А оскільки Суркіси є бізнес-партнерами Коломойського і вважаються пов'язаними особами, їхні гроші тоді разом з банком перейшли державі в рахунок покриття тих збитків, які понесла країна через націоналізацію.

Само собою, розлучатися з такою жирною сумою Суркіси не захотіли. І тепер хочуть обкласти нас даниною під прикриттям пандемії і карантину. Виплачувати олігархам 7 мільярдів доведеться, зрозуміло, не якійсь абстрактній державі, а всім нам - українським платникам податків. Кожному з нас Суркіси залізуть в кишеню", - зазначив він.

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Казанський також підкреслює, що Григорій Суркіс - народний депутат від ОПЗЖ, який з одного боку обдирає пенсіонерів і лікарів, а з іншого - його соратники по партії Юрій Бойко і Наталія Королевська радісно піаряться перед телекамерами "112 каналу" і дарують лікарням дешеві маски і рукавички .

"Дивлячись в об'єктиви камер, вони прекрасно пам'ятають про те, що їхній колега по фракції ОПЗЖ в цей самий момент хоче обкласти країну даниною в 7 млрд. Але продовжують видавати себе за благодійників і фальшиво співчувати медикам. 7 млрд грн - це 7000 апаратів ШВЛ, але Суркісам гроші потрібніші, тому замість апаратів нам доведеться заплатити їм. А потім добрий Бойко, так і бути, подарує який-небудь лікарні мікроавтобус зеленки і бинтів", - зазначає журналіст.

"Ось після таких історій і починаються Майдани. І коли розлючений кризою і бідністю натовп вкотре піде громити урядовий квартал, не потрібно буде розповідати про американські печеньки і змову соросят. Люди виходять на Майдан не за печеньки, а через тупу жадібність синовників, суддів і депутатів, яких 2014-й рік так нічому і не навчив", - підсумовує Казанський



