Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

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Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

Кабінет міністрів у четвер провів позачергове засідання з єдиним питанням на порядку денному - призначення нового виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Він зазначив: "Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну.

Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довікілля-виконуючого обов'язки міністра.

На цю посаду призначено Ольгу Буславець".

Також читайте: Зеленський відкликав кандидатуру Буславець на пост глави Міненерго

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Топ коментарі
+6 Kolja Stambulskij
кобыла из ахметкиной конюшни...
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16.04.2020 17:51
+2 Kost Crys
шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
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16.04.2020 18:04
+1 Вла
"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
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16.04.2020 18:03
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