Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

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Кабінет міністрів у четвер провів позачергове засідання з єдиним питанням на порядку денному - призначення нового виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Він зазначив: "Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну.

Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довікілля-виконуючого обов'язки міністра.

На цю посаду призначено Ольгу Буславець".

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