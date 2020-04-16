Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Буславець

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.
Він зазначив: "Був щойно на позачерговому засіданні Кабміну.
Віталій Шубін звільнений з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довікілля-виконуючого обов'язки міністра.
На цю посаду призначено Ольгу Буславець".
робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?
фофочку усі пинають як хочуть..
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.