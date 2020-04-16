Від початку доби 16 квітня ворог один раз порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

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16 квітня збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Для обстрілу наших підрозділів поблизу селища Піски противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Ефективно використовуючи чергові вогневі засоби, українські військовослужбовці оперативно припинили злочинну активність загарбників.

Втрат серед наших захисників результаті ворожих обстрілів немає.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків".

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