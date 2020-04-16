Військове містечко в Мукачевому для 128-ї ОГПБ добудують у травні, - Єрмак. ФОТО

3113

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив інформацію про те, що президент Зеленський відвідав військове містечко в Мукачевому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським відвідали сучасне військове містечко у Мукачевому.

Тут побудували нову казарму з хорошими та комфортними квартирами. Майже закінчено ремонт їдальні, в якій вже встановили новітнє кухоне обладнання. Загалом все зроблено якісно і професійно.

Повністю військове містечко буде готовим вже у травні. І в ньому розмістять підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Звичайно, можна вкотре сказати очевидні слова, що військовослужбовці повинні бути забезпечені всім необхідним. Але, на мою думку, саме такі об'єкти демонструють, що держава поважає наших воїнів і вважає їх справжньою елітою країни. І ми продовжимо розбудовувати сучасну українську армію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж