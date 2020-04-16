Через вітер з'явилося 3 нових вогнища тління, але вони не становлять загрози, - ДСНС про пожежі в районі Чорнобиля

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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС через шквальний вітер з'явилися три нових вогнища тління, але вони не є масштабними і не становлять загрози для критично важливих об'єктів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок шквальних поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з’явилися нові три осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру.

Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків в Корогодському, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництвах.

Загрози для критичних об`єктів, таких як "Укриття", "Вектор" та інших немає, —підкреслили в ДСНС.

Раніше увечері 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.