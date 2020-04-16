Причетних до масового порушення карантину під час відкриття супермаркету в Маріуполі покарають, - Нацполіція

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Причетних до масового порушення карантину під час відкриття супермаркету в Маріуполі покарають, - Нацполіція

Усі особи, причетні до організації масового і нахабного порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, коментуючи скандальну ситуацію в Маріуполі, де близько сотні громадян зібралися на відкриття супермаркету всупереч існуючим санітарним нормам і обмежувальним заходам.

"Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання", - підкреслив Ігор Клименко.

Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події. Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Коронавірус і карантин
карантин Маріуполь Нацполіція Клименко Ігор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 wake up-UA
А потім цей же натовп попхається паски святити до УПЦ МП... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3906
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16.04.2020 18:22
+7 cloud2009 26ea8082
а вот тогда нац.полиция засунет свои языки и понты себе же в задницу...
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16.04.2020 18:25
+4 Поедатель Зябликов
ну да... против безоружных граждан мусора - орлы... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1831а загрести тех, кто в 15 раз цены на маски взвинтил - этого нашим левоохранителям даже в голову не приходит
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16.04.2020 18:25
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