Причетних до масового порушення карантину під час відкриття супермаркету в Маріуполі покарають, - Нацполіція

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Усі особи, причетні до організації масового і нахабного порушення карантину в Маріуполі, понесуть законне покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, коментуючи скандальну ситуацію в Маріуполі, де близько сотні громадян зібралися на відкриття супермаркету всупереч існуючим санітарним нормам і обмежувальним заходам.

"Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання", - підкреслив Ігор Клименко.



Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події. Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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