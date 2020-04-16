У Великій Британії за добу від COVID-19 померла 861 людина, від початку епідемії - 13,7 тис. громадян
За минулу добу в Великій Британії зафіксований ще 861 летальний випадок у пацієнтів із COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, виявлено 18 тис. 665 нових випадків зараження.
Таким чином, від початку епідемії в Великій Британії діагностували 417 тис. 649 випадків зараження, 13 тис. 729 інфікованих померли.
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As of 9am on 16 April,417,649 tests have concluded, with 18,665 tests carried out on 15 April.
327,608 people have been tested, of whom 103,093 tested positive.
As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have died.
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