Чернівецька ОДА нагадує, що в області на Великдень вводяться додаткові карантинні обмеження

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Додаткові обмеження щодо перебування громадян в громадських місцях вводяться в Чернівецькій області з суботи до вівторка.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляється на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації в фейсбуці.

"Шановні буковинці, нагадуємо, що за рекомендацією Державної комісії ТЕБ та НС з 13:00 суботи, 18 квітня, до 6:00 вівторка, 21 квітня, у Чернівецькій області будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо перебування громадян у громадських місцях!

Просимо вас дотримуватися обмежувальних заходів і відсвяткувати Великдень вдома!" - йдеться в повідомленні.

Раніше введення особливого режиму в області на 18-21 квітня анонсував голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

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