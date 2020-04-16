Вимагаємо від РФ негайно звільнити українця Сейтосманова, засудженого за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, - МЗС України

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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду м.Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів незаконно утримуваного в Росії громадянина України Енвера Сейтосманова на попереднє рішення Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Енвера Сейтосманова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок потрібно розглядати не лише у контексті відновлення справедливості стосовно невинних людей, але й забезпечення їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19", - йдеться у відповіді речника МЗС України Катерини Зеленко.

Зеленко підкреслила, що систематичні судові вироки РФ за відсутності будь-яких достовірних доказів свідчать про продовження ганебної практики репресій проти кримськотатарського народу. Навіть більше, в умовах пандемії COVID-19, коли більшість держав розглядає кроки з попередження поширення коронавірусу у місцях утримання шляхом звільнення окремих категорій ув’язнених, РФ свідомо наражає на небезпеку життя та здоров’я невинного громадянина України.

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Також МЗС України закликало міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадуємо, 5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд РФ в Ростові-на-Дону засудив кримського татарина, фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова до 17 років позбавлення волі .