Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора

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Звільнені з полону українці повідомляють про катування, зґвалтування і нелюдське поводження, - Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора працює з усіма звільненими українцями, щоб зібрати докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора

"Більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі", - підкреслив він.

За шість років збройної агресії РФ органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Понад 3,5 тисяч осіб були протиправно позбавлені волі.

В окремих місцях одночасно утримувалося в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

На сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, стосовно 16 з них обвинувальні акти скеровані до суду".

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У четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.

Обмін полоненими
Гаага обмін катування полонені Міжнародний суд ООН Офіс генерального прокурора
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Топ коментарі
+27 belge
Где Сивуха? Это его братья по разуму вытворяют. Пусть прокомментирует.
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16.04.2020 19:06
+21 шурец
это прелести русского мира
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16.04.2020 19:06
+17 я гражданин Украины
оно в запое - обосцаное...
Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8242
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16.04.2020 19:08
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